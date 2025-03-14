«Трамп — президент, который хочет мира»: Рубио высказался о мнении США о вооруженным конфликтам

Американский лидер Дональд Трамп планирует урегулировать все мировые конфликты. Он также не допустит начала новых боевых действий. Такое заявление сделал председатель государственного департамента США Марко Рубио.
Он назвал Дональда Трампа президентом, который желает мира. Марко Рубио уверен, что американскому лидеру не нужны вооруженные конфликты.
«Он не хочет начинать новые войны и желает положить конец конфликтам, которые происходят сейчас», — заключил глава государственного департамента.
Одна из важнейших задач, которую поставил перед собой Дональд Трамп — помочь России и Украине в урегулировании конфликта. С 12 марта представители США и РФ вновь вступили в контакт и начали новый раунд переговоров.