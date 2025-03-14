Стало известно, кому работодатели чаще выплачивают премии

Согласно данным консалтинговой компании «Б1», в 2024 году усилилась практика начисления квартальных премий, что особенно ощутили менеджеры среднего звена. Если в 2023 году эту категорию сотрудников премировали 19% компаний, то в 2024 году их доля выросла до 29%. Аналогичная тенденция наблюдается и среди руководителей высшего звена — доля компаний, предоставляющих премии топ-менеджерам, увеличилась за год с 22% до 29%. Для специалистов этот показатель вырос с 19% до 28%.