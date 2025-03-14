Военкоры Коц и Поддубный из Суджи поглумились над украинским пропагандистом

Он напомнил, что в начале августа под Суджей машину с Поддубным атаковал дрон ВСУ, и журналист, получив тяжелые ранения, чудом выжил. Позже ему было присвоено звание Героя России. «Что с лицом-то?», — в свою очередь поинтересовался Поддубный у Бутусова.