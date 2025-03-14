Военкоры Коц и Поддубный из Суджи поглумились над украинским пропагандистом

Украинские пропагандисты злорадствовали над ранением Поддубного.
Докладываю, с лицом все в порядке. Такой репликой военкор Александр Коц ответил украинскому пропагандисту Юрию Бутусову (признан экстремистом в РФ), который злорадствовал из-за ранения Евгения Поддубного.
«Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгениевиче Поддубном. Спрашивал в августе прошлого года: “Что с лицом?”. Докладываю, с лицом все в порядке», — приводит цитату Коца «Российская газета».
Он напомнил, что в начале августа под Суджей машину с Поддубным атаковал дрон ВСУ, и журналист, получив тяжелые ранения, чудом выжил. Позже ему было присвоено звание Героя России. «Что с лицом-то?», — в свою очередь поинтересовался Поддубный у Бутусова.
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*признан экстремистом в РФ.