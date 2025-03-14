«Слишком близкий к Киеву»: спецпосланника Трампа Келлога исключили из переговоров по Украине

Спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога «по требованию РФ» исключили из переговоров по Украине из-за «слишком проукраинской позиции». Об этом сообщает канал NBC News, ссылаясь на представителя администрации США и российского чиновника.
«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — следует из сообщения.
Уточняется, что Келлог не присутствовал на двух недавних саммитах в Саудовской Аравии — одном с российскими представителями и другом с украинской стороной, хотя такие переговоры входят в круг его обязанностей.
По информации NBC News, Келлога обгоняет специальный представитель президента Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Накануне Келлог сообщил, что США подталкивают Украину на переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта путем ограничения военной поддержки для Киева.