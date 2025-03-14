В Смоленской области до сих пор находят останки людей, замученных нацистами

«Были расстреляны все высшие чины военные, которые находились в этот момент времени в лагере. И всем остальным мирным жителям и военным были созданы такие условия, при которых выживание в таких условиях было практически невозможно: не отапливались помещения, их не кормили, находились они прямо на холодном полу и умирали в очень большим количестве и те, кто были в госпитале больные, и те, кто ухаживал за этими пациентами», — рассказала Волынец.