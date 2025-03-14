Диетолог Круглова рассказала, как быстро похудеть к лету без вреда здоровью

«Важно, чтобы человек получал меньше калорий, чем ему необходимо для поддержания нормального веса. Поэтому мы стараемся, чтобы дефицит по калориям составлял не более 500−700 ккал в сутки. Однако важно, чтобы диета не приводила к дефициту питательных веществ. Для этого рацион должен включать все основные продуктовые группы: овощи, фрукты, зерновые, белковые продукты, молочные продукты и растительные жиры», — пояснила Круглова.