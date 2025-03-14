Диетолог Круглова рассказала, как быстро похудеть к лету без вреда здоровью

Оптимальная скорость потери массы составляет 2−4 кг в месяц, что эквивалентно 500 граммам — 1 килограмму в неделю. Такой темп считается безопасным для здоровья организма, рассказала aif.ru врач-диетолог Наталья Круглова.
«Большая потеря веса за месяц может быть опасна для здоровья, а такие результаты сложно сохранить. Это также может привести к дискомфорту и срывам, когда человек резко прекращает диету, что чревато перееданием», — пояснил специалист.
Она также добавила, что основной метод снижения веса — это создание дефицита калорий.
«Важно, чтобы человек получал меньше калорий, чем ему необходимо для поддержания нормального веса. Поэтому мы стараемся, чтобы дефицит по калориям составлял не более 500−700 ккал в сутки. Однако важно, чтобы диета не приводила к дефициту питательных веществ. Для этого рацион должен включать все основные продуктовые группы: овощи, фрукты, зерновые, белковые продукты, молочные продукты и растительные жиры», — пояснила Круглова.
Кроме того, для успешного похудения важно включить физическую активность. Начинать можно с коротких занятий, таких как зарядка или разминка по 15−20 минут в день. Со временем активность можно увеличивать, стремясь к минимуму 150 минут в неделю целенаправленных нагрузок.