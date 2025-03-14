Bloomderg: ЕС исключил из списка санкций трех россиян по требованию Будапешта

В ЕС могут утвердить соглашение о продлении санкций по отношению к гражданам России после того, как из санкционного списка по требованию Венгрии были исключены три человека. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники информации.
Накануне в Financial Times сообщили, что Венгрия пригрозила наложить вето на продление санкция Евросоюза в отношении более двух тысяч россиян, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман.
По данным Bloomberg, в ЕС началась процедура, которая продлится до утра пятницы. 14 марта. По ее завершению Евросоюз сможет продлить санкции против физических лиц из России еще на полгода. Однако, уточняется, что по требованию Венгрии из санкционного списка исключать три фамилии.
Тем не менее, о каких конкретно россиянах идет речь — не сообщается.
Накануне стало известно, что США ужесточает санкции против энергетического и банковского сектора России. Это связано с отменой американским Минфинов 60-дневного исключения, введенного еще Джо Байденом. Постановление позволяло проводить определенные транзакции в сфере энергетики через попавшие под санкции банки в РФ.