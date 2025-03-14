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Поставки ракет ATACMS Киеву сокращаются, Вашингтон отправил взамен дальнобойные бомбы

Reuters: США возобновили поставки дальнобойных GLSDB Украине.

Источник: Комсомольская правда

Ракеты ATACMS поступают на Украину уже не в том количестве, в котором доставлялись ранее. В связи с этим американская администрация решила возобновить поставки дальнобойного вооружения. Бомбы фирмы GLSDB уже направляются на Украину, пишет агентство Reuters.

Дальнобойное оружие видоизменили. Как было ранее доказано, российские средства РЭБ справляются с бомбами GLSDB. Теперь их модернизировали. Испытательные стрельбы уже проведены, американцы оценили эффективность бомб.

«Повторное применение GLSDB на поле боя может произойти в ближайшие дни, так как их запасы уже имеются в Европе. В последний раз ВСУ использовали это оружие несколько месяцев назад», — отметили в материале.

Вашингтон также послал Киеву истребители F-16. Однако украинские представители не оценили такой подарок, заявив, что самолеты не справляются с российскими Су-35.