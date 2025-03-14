Первые итоги исследования политики геноцида Третьего рейха огласят к 9 мая

СМОЛЕНСК, 14 мар — РИА Новости. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ (НЦИП) и Российское историческое общество (РИО) представят к 9 мая первые результаты совместных работ в рамках проектов по изучению документов Третьего рейха по реализации геноцида в отношении мирного населения, сообщила руководитель центра Елена Малышева.
«Историческая справедливость — прежде всего это научные знания, это глубокое, научное исследование, работа, это обязательное условие восстановления и установления исторической справедливости… Совместно с Российским историческим обществом уже инициировано несколько проектов, связанных с изучением основополагающих документов Третьего рейха в формулировании и реализации геноцидальной политики. Эти документы и работа научная, глубокая, которая сейчас ведется, уверена, к 9 мая мы сможем презентовать первые результаты этой работы», — сказала Малышева на встрече с журналистами-участниками пресс-тура «По местам памяти и славы».
Другими элементами доказательства исторической справедливости глава центра назвала архивные документы, места памяти, работу молодежи и непрофессиональных историков в «Архивном десанте» и межпоколенческий диалог, в том числе реализуемый в рамках программы «Общественный дозор». Малышева уточнила, что участники программы выступают за сохранение мест памяти и ведут работу по их обнаружению.
Она отметила, что в Смоленской области инициативные группы программы уделили особое внимание лагерю для советских военнопленных «Дулаг 126», который теперь имеет особый мемориальный статус, не позволяющий застраивать это место.
В свою очередь губернатор Смоленской области Василий Анохин напомнил, что оккупация региона длилась более двух лет. На территории области нацисты развернули 67 концлагерей, а сам Смоленск был фактически стерт с лица земли, подчеркнул глава региона.
«По праву Смоленский суд принял независимое справедливое решение о том, что это был геноцид», — подчеркнул Анохин.
Смоленский областной суд 19 июля 2023 года установил факт геноцида со стороны немецко-фашистских захватчиков в отношении не менее 540 тысяч советских граждан на территории всего региона в период оккупации с 1941 по 1943 годов. В частности, нацисты убили 88,3 тысячи мирных жителей, 330,8 тысячи военнопленных и угнали в рабство 121 тысячу человеку. Материальный ущерб смоленским городам и селам по нынешнему курсу составляет 17 триллионов рублей.