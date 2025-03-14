Первые итоги исследования политики геноцида Третьего рейха огласят к 9 мая

«Историческая справедливость — прежде всего это научные знания, это глубокое, научное исследование, работа, это обязательное условие восстановления и установления исторической справедливости… Совместно с Российским историческим обществом уже инициировано несколько проектов, связанных с изучением основополагающих документов Третьего рейха в формулировании и реализации геноцидальной политики. Эти документы и работа научная, глубокая, которая сейчас ведется, уверена, к 9 мая мы сможем презентовать первые результаты этой работы», — сказала Малышева на встрече с журналистами-участниками пресс-тура «По местам памяти и славы».