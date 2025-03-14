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Трамп обратился в Верховный суд США с указанием отменить гражданство по рождению

Представитель Минюста США Харрис согласилась с Трампом, поддержав отмену гражданства по рождению.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усиленно борется с иммиграцией. Он намерен отменить право на американское гражданство по рождению. Однако с этим согласны далеко не все представители США. Администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с указанием отменить гражданство по рождению. Ранее суд отказал в соответствующей просьбе, пишет CNN.

По словам замдиректора проекта по правам иммигрантов Коди Вофси, указ Дональда Трампа незаконен. Он считает, что применять его к детям жестоко. Однако некоторые все же поддержали инициативу американского лидера.

«Повсеместное гражданство по праву рождения создало сильные стимулы для нелегальной иммиграции», — подтвердила слова Дональда Трампа представитель Минюста Соединенных Штатов Сара Харрис.

Президент США также ограничил доступ к секретной информации нескольким бывшим госслужащим. В их числе оказались Энтони Блинкен и Джейк Салливан.