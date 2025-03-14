Трамп обратился в Верховный суд США с указанием отменить гражданство по рождению

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усиленно борется с иммиграцией. Он намерен отменить право на американское гражданство по рождению. Однако с этим согласны далеко не все представители США. Администрация Дональда Трампа обратилась в Верховный суд с указанием отменить гражданство по рождению. Ранее суд отказал в соответствующей просьбе, пишет CNN.