В Пентагоне заявили об упразднении аналитический центр планирования

Накануне, как сообщал сайт KP.RU, Министерство образования США запланировало увольнение порядка 1300 сотрудников. Это также связано с реорганизацией ведомства. Увольнения могут затронуть также работников Департамента по делам ветеранов, Администрации социального обеспечения и других ведомств.