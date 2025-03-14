В Пентагоне заявили об упразднении аналитический центр планирования

В США Министерство обороны упразднило Управление чистой оценки. Это аналитический центр, основанный еще в 1973 году по время президентства Ричарда Никсона. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой Пентагона.
Планируется также разработать план по перестройке функций ведомства в соответствии с нынешними стратегическими задачами.
Отмечается, что сотрудники упраздненного ведомства будут переведены на на критически важные роли в министерстве".
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, Министерство образования США запланировало увольнение порядка 1300 сотрудников. Это также связано с реорганизацией ведомства. Увольнения могут затронуть также работников Департамента по делам ветеранов, Администрации социального обеспечения и других ведомств.