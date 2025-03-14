ФСБ опубликовала документы «Смерш» о латвийских легионерах СС в годы войны

Согласно спецсообщению от 10 марта 1945 года, подготовленному начальником управления «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта, с первых дней оккупации Риги начались массовые репрессии против советских граждан. Уже в июле 1941 года были созданы концентрационные лагеря и гетто, что привело к истреблению более 300 тысяч советских людей только в районе Риги.