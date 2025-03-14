ФСБ опубликовала документы «Смерш» о латвийских легионерах СС в годы войны

ФСБ России опубликовала рассекреченные документы, касающиеся деятельности легионеров СС из Латвии на оккупированных территориях во время Второй мировой войны.
Каждый год 16 марта в Латвии отмечается «День памяти латышских легионеров», в рамках которого ветераны не стесняются участвовать в параде с наградами от нацистской Германии.
В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что «Смерш» начал собирать информацию о ситуации в Латвийской ССР и формировании воинских частей СС из числа латышских «добровольцев» еще до освобождения советскими войсками оккупированных территорий. Эти данные получали от советских партизан, разведчиков и военнопленных, что позволило составить справки и представить информацию командованию Красной армии.
Согласно спецсообщению от 10 марта 1945 года, подготовленному начальником управления «Смерш» 3-го Прибалтийского фронта, с первых дней оккупации Риги начались массовые репрессии против советских граждан. Уже в июле 1941 года были созданы концентрационные лагеря и гетто, что привело к истреблению более 300 тысяч советских людей только в районе Риги.
Для этих целей оккупационные власти сформировали карательный отряд при «Латышской вспомогательной полиции СД», возглавляемый жестоким начальником рижской полиции, майором германской армии Виктором Арайсом. Численность этого отряда достигала трех тысяч человек, участвовавших в расстрелах и охране концлагерей, и вначале они носили форму латвийской армии, а затем перешли на форму войск СС.
Ранее УФСБ России по Республике Коми опубликовало рассекреченные архивные материалы о предателе Родины Семёне Ахраменко. Во время Великой Отечественной войны мужчина помогал гитлеровским полицаям.