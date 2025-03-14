Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC News: Келлога отстранили от переговоров из-за «проукраинской позиции»

По данным Politico, Келлога в решении конфликта оказалась под «большим вопросом».

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кит Келлог отстранён от переговоров, касающихся Киева, в связи со «слишком проукраинской позицией», утверждается в материале телеканала NBC News.

Издание ссылается на информацию, полученную от неназванного источника в администрации США. Тот заявил, что речь якобы идёт о «требовании РФ».

«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — утверждает чиновник.

По данным Politico, Келлога в решении конфликта оказалась под «большим вопросом».

Представитель Белого дома по нацбезопасности Джеймс Хьюитт прокомментировал эту информацию и заявил, что Келлог остаётся «ценной частью команды».

Кроме того, в администрации Соединённых Штатов подчеркнули, что «единственной заботой» Келлога в настоящее время является «выполнение указаний» Трампа.