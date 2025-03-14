NBC News: Келлога отстранили от переговоров из-за «проукраинской позиции»

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кит Келлог отстранён от переговоров, касающихся Киева, в связи со «слишком проукраинской позицией», утверждается в материале телеканала NBC News.
Издание ссылается на информацию, полученную от неназванного источника в администрации США. Тот заявил, что речь якобы идёт о «требовании РФ».
«Келлог — бывший американский генерал, слишком близкий к Украине. Не наш человек, не того калибра, который мы ищем», — утверждает чиновник.
По данным Politico, Келлога в решении конфликта оказалась под «большим вопросом».
Представитель Белого дома по нацбезопасности Джеймс Хьюитт прокомментировал эту информацию и заявил, что Келлог остаётся «ценной частью команды».
Кроме того, в администрации Соединённых Штатов подчеркнули, что «единственной заботой» Келлога в настоящее время является «выполнение указаний» Трампа.