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Проект закона о выплатах для домохозяек внесут в Государственную думу

Депутаты разработали законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек.
Источник: Комсомольская правда

В Госдуму внесут проект о выплатах для домохозяек. Он распространится на тех, кто занимается исключительно хозяйством и постоянно проживает с членами семьи в России. Законопроект разработал глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.

Под план проекта подходят те, кто занимается работой по дому, тратит время на покупку продуктов, уход за детьми, престарелыми родителями и т.д. В случае принятия, закон установит ограничения для граждан, которые только недавно приобрели гражданство РФ.

«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — поясняется в записке.

Депутат также борется за ограничение повышения цен на цветы. Это относится к праздничным датам, когда магазины особенно активно зарабатывают на россиянах.