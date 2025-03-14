Проект закона о выплатах для домохозяек внесут в Государственную думу

В Госдуму внесут проект о выплатах для домохозяек. Он распространится на тех, кто занимается исключительно хозяйством и постоянно проживает с членами семьи в России. Законопроект разработал глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС.
Под план проекта подходят те, кто занимается работой по дому, тратит время на покупку продуктов, уход за детьми, престарелыми родителями и т.д. В случае принятия, закон установит ограничения для граждан, которые только недавно приобрели гражданство РФ.
«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — поясняется в записке.
Депутат также борется за ограничение повышения цен на цветы. Это относится к праздничным датам, когда магазины особенно активно зарабатывают на россиянах.