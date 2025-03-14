«Двери в НАТО с треском закрылись»: в Раде отреагировали на слова Трампа о вступлении Киева в альянс

Возможность вступления Киева в НАТО окончательно закрыта. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в Telegram-канале, отреагировав на слова президента США Дональда Трампа.
«Судя по словам Трампа, широко открытые двери в НАТО с треском закрылись», — написал Бужанский.
Ранее американский президент в рамках встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома заявил, что ответ на стремление Украины вступить в альянс всем известен. Он отметил, что украинцы знали подобный ответ уже на протяжении 40 лет.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц назвал очевидным тот факт, что Украина не войдет в Североатлантический альянс и подчеркнул, что Штаты не видят Киев в составе НАТО.
На днях Трамп заявил, что боевые действия на Украине фактически — война НАТО против России.