«Двери в НАТО с треском закрылись»: в Раде отреагировали на слова Трампа о вступлении Киева в альянс

Ранее американский президент в рамках встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома заявил, что ответ на стремление Украины вступить в альянс всем известен. Он отметил, что украинцы знали подобный ответ уже на протяжении 40 лет.