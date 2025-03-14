Домохозяйкам в России предложили выплачивать зарплату

«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — на текст пояснительной записки к проекту закона ссылается ТАСС. Мера рассчитана на тех, кто постоянно проживает в РФ совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства.