Домохозяйкам в России предложили выплачивать зарплату

Ежемесячная выплата домохозяйкам назначается на полгода, а затем надо подавать новое заявление.
В РФ разработали законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума для россиян, занятых домашним хозяйством. Документы уже подготовлены к внесению на рассмотрение.
«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — на текст пояснительной записки к проекту закона ссылается ТАСС. Мера рассчитана на тех, кто постоянно проживает в РФ совместно с членами семьи и занимается исключительно ведением домашнего хозяйства.
Под термином «домашнее хозяйство» подразумеваются работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры). Сюда также предложено внести затраты времени на покупку продуктов, товаров и услуг, уход за детьми, за престарелыми родителями и иными нуждающимися в постоянном уходе.
Подобные инициативы в стране пытались продвигать и раньше. Так в 2020 инициативу отверг кабмин. А в 2022-ом — разгромила депутат ГД, член комитета по труд и соцполитике Светлана Бессараб, передает «Национальная служба новостей».