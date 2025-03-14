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Почти 175 большегрузов застряли на трассе в Костанайской области

Большегрузы, в том числе фуры и КамАЗы, а также «Газели» и автобусы, направлявшиеся из Акмолинской области в Костанайскую, оказались в снежном плену на трассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Костанайские новости.

Источник: depositphotos.com

По информации газеты, из-за низовой метели и гололеда на дорогах региона ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта. Ограничения действуют на четырех областных и двух республиканских трассах.

На данный момент на автодороге между поселком Октябрьский и селом Аулиеколь заблокированы 174 большегруза, включая фуры, КамАЗы, «Газели» и автобусы, следовавшие из Акмолинской области.

говорится в материале

К примеру, сотрудники полиции остановили автобус, ехавший из Кыргызстана в Россию. В салоне находились 4 ребенка, 5 женщин и 42 мужчины.

Из-за ухудшения погодных условий движение дальше стало опасным, и пассажиров разместили в пункте обогрева в местной школе, обеспечив их питьем, едой и ночлегом.

Отмечается, что дорожную безопасность на блокпостах обеспечивают патрульные полицейские, сотрудники ДЧС, КазАвтоЖола.

В департаменте полиции региона призвали водителей следить за информацией о закрытии дорог и избегать поездок в условиях непогоды.