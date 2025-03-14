Почти 175 большегрузов застряли на трассе в Костанайской области

По информации газеты, из-за низовой метели и гололеда на дорогах региона ограничено движение для большегрузного и общественного транспорта. Ограничения действуют на четырех областных и двух республиканских трассах.
На данный момент на автодороге между поселком Октябрьский и селом Аулиеколь заблокированы 174 большегруза, включая фуры, КамАЗы, «Газели» и автобусы, следовавшие из Акмолинской области.
К примеру, сотрудники полиции остановили автобус, ехавший из Кыргызстана в Россию. В салоне находились 4 ребенка, 5 женщин и 42 мужчины.
Из-за ухудшения погодных условий движение дальше стало опасным, и пассажиров разместили в пункте обогрева в местной школе, обеспечив их питьем, едой и ночлегом.
Отмечается, что дорожную безопасность на блокпостах обеспечивают патрульные полицейские, сотрудники ДЧС, КазАвтоЖола.
В департаменте полиции региона призвали водителей следить за информацией о закрытии дорог и избегать поездок в условиях непогоды.