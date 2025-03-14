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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 марта 2025

До −3 градусов похолодает в Иркутске 14 марта.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 14 марта 2025 принесет сильный юго-восточный ветер. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра опуститься до −1…-3 градусов.

Погода в Иркутске 14 марта 2025.

— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 2−7 м/с, днём юго-восточный 4−9 м/с. Температура −1…-3, — поделились, а метеобюро.

Что касается остальных частей региона, то в некоторых районах пройдет небольшой снег. Возможен туман. Преобладать будут юго-западные, юго-восточные порывы со скоростью до 14 м/с. Ночью ударят тридцатиградусные морозы, а днем отеплит до +1…-4 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 14 марта 2025 и регионе.