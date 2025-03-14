Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 14 марта 2025

Что касается остальных частей региона, то в некоторых районах пройдет небольшой снег. Возможен туман. Преобладать будут юго-западные, юго-восточные порывы со скоростью до 14 м/с. Ночью ударят тридцатиградусные морозы, а днем отеплит до +1…-4 градусов. Вот, что обещает погода в Иркутске 14 марта 2025 и регионе.