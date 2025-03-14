«С нетерпением ждём манёвра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч, чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ», — заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.