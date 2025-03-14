Главкому Вооружённых сил Украины Александру Сырскому следует продолжить «манёвр» из Курской области, заявил Владимир Рогов.
Он отметил, что ВСУ должны уйти за реку Збруч, которая протекает в западной части Украины на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. Река является притоком Днестра.
«С нетерпением ждём манёвра Сырского с отходом боевиков ВСУ за реку Збруч, чтобы раз и навсегда исторически русские земли освободились и свободно вздохнули от нацистского присутствия. Это будет самый мудрый и продуманный поступок верхушки ВСУ», — заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.
Кроме того, Рогов выразил мнение, что высказыванием о «манёвре» Сырский попытался прикрыть неорганизованное бегство Вооружённых сил Украины с огромными потерями из Курской области. Он также напомнил о полной деморализации и падении боевого духа солдат ВСУ на остальных участках.
Сырский заявил, что ВСУ в Курской области якобы «совершают манёвры на более выгодные рубежи».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главкома ВСУ, назвала ситуацию для Вооружённых сил Украины в Курской области «суджанской трубой».