«Тем, кто хочет вернуться, мы говорим welcome»: Владимир Путин рассказал о возвращении зарубежных компаний

Зарубежные компании, ушедшие по разным причинам в прошлых годах, могут вернуться в Россию. Об этом говорят не первый месяц, однако сейчас догадки подтверждаются фактами. Президент России Владимир Путин сделал соответствующее заявление, выступая на пресс-конференции после переговоров в Кремле.
Российский лидер рассказал о планах по возвращению иностранных компаний. Он подчеркнул, что Москва уже ведет переговоры по этому поводу. Контакты проводятся в закрытом формате. В переговорах участвует ряд зарубежных организаций. По словам президента РФ, беседы проходят «достойно, с уважением друг к другу», что немаловажно.
Он также подчеркнул, что западные фирмы уважительно относятся к российским представителям. Владимир Путин добавил, что возвращение иностранных партнеров на рынок РФ может весьма благотворно отразиться на их деятельности и работе наших организаций.
«Тем, кто хочет вернуться, мы говорим “добро пожаловать”, “welcome” в любую секунду. Но, естественно, исходить будем из той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день. Если ниши заняты, то, соответственно, они заняты», — заключил Владимир Путин.
В числе первых в Россию возвращаются автомобильные бренды. Так, в стране работают представительства BMW, Suzuki и Subaru, однако продавать автомобили они не могут. Это связано с наложенными санкциями. Фирма KGM стала первой вернувшейся на российский рынок. Бренд официально объявил о возобновлении поставок и продаж. Напомним, авто KGM россияне не могли купить с 2018 года. В 2025 году это станет возможным.
Продолжая разговор о западных брендах, Владимир Путин заявил, что иностранные партнеры сделали России прививку самостоятельности. Теперь в РФ работает множество профессионалов, а ушедшие бренды заменены новыми отечественными. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, поддержал Владимира Путина и сказал, что возобновление сотрудничества с Западом возможно лишь с учетом новых реалий. По его словам, ситуация и условия изменились. Александр Лукашенко сообщил, что иностранные бренды могут вернуться, однако теперь возьмут только тех, кто действительно нужен.