«Тем, кто хочет вернуться, мы говорим welcome»: Владимир Путин рассказал о возвращении зарубежных компаний

Продолжая разговор о западных брендах, Владимир Путин заявил, что иностранные партнеры сделали России прививку самостоятельности. Теперь в РФ работает множество профессионалов, а ушедшие бренды заменены новыми отечественными. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, поддержал Владимира Путина и сказал, что возобновление сотрудничества с Западом возможно лишь с учетом новых реалий. По его словам, ситуация и условия изменились. Александр Лукашенко сообщил, что иностранные бренды могут вернуться, однако теперь возьмут только тех, кто действительно нужен.