«Это все правда»: Седокова могла получить миллионы за интервью об умершем муже

«А по новостям сегодня все правда. Только маленькая правка: предложение сделали мне, а не я», — написала Анна в личном блоге. Кроме того, Седокова заявила, что в настоящий момент она не готова давать интервью на чувствительные темы, в частности, связанные со смертью ее бывшего мужа Яниса Тиммы.