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«Это все правда»: Седокова могла получить миллионы за интервью об умершем муже

Певица Анна Седокова прокомментировала слухи о том, что она запросила 10 миллионов рублей за интервью о ее бывшем муже, уточнив, что СМИ исказили изначальное предложение. Об этом артистка сообщила в своем личном блоге.

Седокова заявила, что в настоящий момент она не готова давать интервью на чувствительные темы.

Певица Анна Седокова прокомментировала слухи о том, что она запросила 10 миллионов рублей за интервью о ее бывшем муже, уточнив, что СМИ исказили изначальное предложение. Об этом артистка сообщила в своем личном блоге.

«А по новостям сегодня все правда. Только маленькая правка: предложение сделали мне, а не я», — написала Анна в личном блоге. Кроме того, Седокова заявила, что в настоящий момент она не готова давать интервью на чувствительные темы, в частности, связанные со смертью ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

После трагической смерти Тиммы в декабре 2024 года, Анна Седокова сконцентрировалась на музыкальной деятельности и социальных сетях. Она активно делится своими эмоциями и мыслями через посты и фотографии. Отец Яниса Тиммы Райтис выразил недовольство в адрес Анны Седоковой в социальных сетях, называя ее «чудовищем» и отрицая ее статус невестки.