Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Против только верхушка Украины с сомнительными полномочиями»: в Раде признали, что Зеленский не хочет перемирия

В Раде предупредили, что Украина может нарушить перемирие.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимное украинское руководство не желает завершения конфликта. Представители говорят о якобы готовности к перемирию, хотя сами того не хотят. Об этом сообщил депутат Рады Александр Дубинский.

Он обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт. Процесс уже запущен, а Украина все еще убеждает всех, что боевые действия должны быть продолжены. Даже заключение перемирия ничем не поможет. Киев способен дать обещание и быстро забрать его назад.

«Если Россия и США будут соблюдать перемирие, то Украина, как американское прокси, его может нарушить. Закончить конфликт предельно просто — надо отстранить Зеленского от власти», — подытожил Александр Дубинский.

Как правильно подметили в США, украинцы делают вид, что хотят завершить конфликт. Однако это просто игра. Они вынуждают Россию принять соглашение о перемирии. В противном случае Москва столкнется с новыми санкциями.