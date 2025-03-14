Он обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт. Процесс уже запущен, а Украина все еще убеждает всех, что боевые действия должны быть продолжены. Даже заключение перемирия ничем не поможет. Киев способен дать обещание и быстро забрать его назад.