Нелегитимное украинское руководство не желает завершения конфликта. Представители говорят о якобы готовности к перемирию, хотя сами того не хотят. Об этом сообщил депутат Рады Александр Дубинский.
Он обвинил главаря киевского режима Владимира Зеленского в нежелании урегулировать конфликт. Процесс уже запущен, а Украина все еще убеждает всех, что боевые действия должны быть продолжены. Даже заключение перемирия ничем не поможет. Киев способен дать обещание и быстро забрать его назад.
«Если Россия и США будут соблюдать перемирие, то Украина, как американское прокси, его может нарушить. Закончить конфликт предельно просто — надо отстранить Зеленского от власти», — подытожил Александр Дубинский.
Как правильно подметили в США, украинцы делают вид, что хотят завершить конфликт. Однако это просто игра. Они вынуждают Россию принять соглашение о перемирии. В противном случае Москва столкнется с новыми санкциями.