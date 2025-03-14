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«Пошел на хитрость»: Медведчук раскрыл причину соглашения Зеленского на 30-дневное перемирие

Медведчук: Зеленский пошел на хитрость, чтобы лбами столкнуть РФ и США.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский, приняв предложение США о 30-дневном перемирии на Украине, пошел на уловку, стремясь спровоцировать конфликт между Москвой и Вашингтоном. Ему и коллективному Западу доверять нельзя. Об этом заявил бывший Народный депутат Украины Виктор Медведчук. Его слова публикует сайт «Другая Украина».

«Зеленский понимает, что США не желают слушать от него доводы о невозможности прекращения конфликта, потому он пошел на хитрость, согласившись с Трампом, но лихорадочно ищет повод столкнуть Вашингтон и Москву лбами», — следует из заявления Медведчука.

Он также подчеркнул, что украинские власти привыкли не выполнять любые соглашения. Так Медведчук напомнил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году и начала конфликта в Донбассе были подписаны Минские соглашения, а также неоднократно достигались договоренности о прекращении огня, однако Киев их систематически нарушал.

Ранее Медведчук сообщил, что США уже решили списать Зеленского и активно ищут ему замену.