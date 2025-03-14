«Пошел на хитрость»: Медведчук раскрыл причину соглашения Зеленского на 30-дневное перемирие

Он также подчеркнул, что украинские власти привыкли не выполнять любые соглашения. Так Медведчук напомнил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году и начала конфликта в Донбассе были подписаны Минские соглашения, а также неоднократно достигались договоренности о прекращении огня, однако Киев их систематически нарушал.