Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники

В таком случае отдых продлится от выходных с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая, и составит девять дней. По словам эксперта, взять отпуск в апреле будет довольно выгодно с точки зрения размера отпускных выплат, поскольку в апреле будет 22 рабочих дня.