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Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники

Юрист Владимирова: майские праздники можно увеличить, взяв отпуск в конце апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля — это будет еще и выгодно, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.

«Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года», — сказала Владимирова.

В таком случае отдых продлится от выходных с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая, и составит девять дней. По словам эксперта, взять отпуск в апреле будет довольно выгодно с точки зрения размера отпускных выплат, поскольку в апреле будет 22 рабочих дня.