Оранжерею ботанического сада в Москве планируют открыть в 2029 году

«В данный момент проводятся работы по комплексному обследованию технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей», — рассказала она.
Прусс также уточнила, что на 2026 год запланирована разработка проектно-сметной документации для реконструкции оранжереи. В 2027 году после того, как выделят финансирование, должны начаться строительно-монтажные работы, которые продлятся до 2029 года.
«2029 год — завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию», — добавила она, ссылаясь на план по вводу.
Фондовая оранжерея Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина расположена на северо-востоке Москвы, в районе Марфино. Строительство объекта началось в 2008 году и завершилось в 2015-м. Однако в эксплуатацию его тогда так и не ввели.
В конце 2024 года министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский сообщил, что оранжерею площадью 7,5 тысячи квадратных метров решили достроить. По его словам, оранжерею включили в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства и выделили средства на дострой.