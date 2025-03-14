Оранжерею ботанического сада в Москве планируют открыть в 2029 году

Фондовая оранжерея Главного ботанического сада имени Н. В. Цицина расположена на северо-востоке Москвы, в районе Марфино. Строительство объекта началось в 2008 году и завершилось в 2015-м. Однако в эксплуатацию его тогда так и не ввели.