Вэнс: Трамп против распространения ядерного оружия в Европе

Польский лидер Анджей Дуда призвал перевезти ядерное оружие из Соединенных Штатов или западной Европы на территорию Польши. Заместитель американского лидера Джей Ди Вэнс ответил на провокационное заявление, транслирует телеканал Fox News.
Вице-президент США раскритиковал инициативу Анджея Дуды. Американский лидер Дональд Трамп не даст согласия на перенос ядерного оружия. Оно нанесет ущерб будущему человечества.
«Я не обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия еще дальше — на востоке Европы», — подчеркнул Джей Ди Вэнс.
Сам президент США совсем недавно заявил о желании избавиться от всего ядерного оружия. Оно несет большую опасность.