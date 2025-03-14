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«Затруднительное положение»: в Германии рассказали, как Владимир Путин загнал США в угол

Профессор Ягер: Путин поставил США перед трудным выбором словами о перемирии.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин своими заявлениями о перемирии с Украиной поставил США в сложную ситуацию. Об этом рассказал немецкий профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер в разговоре с изданием Focus.

«США находятся в затруднительном положении, поскольку им приходится вести переговоры с Россией об интересах Европы. Это может еще больше углубить раскол внутри НАТО и между США и Европой», — сказал Ягер.

По мнению Ягера, Россия создает условия, при которых может последовательно выдвигать одно требование за другим. Одним из таких условий, упомянутых российским лидером, является капитуляция ВСУ в Курской области, без которой перемирие невозможно. Другое условие, о котором говорил Путин — прекращение поставок оружия Киеву.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва согласна на перемирие, однако прекращение огня должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса.