Врач рассказала, почему воду лучше пить в первой половине дня

«Четких рекомендаций по времени потребления жидкости нет, но есть общие правила. Так, большую часть воды лучше выпивать в течение дня, чтобы избежать нагрузки на почки перед сном. Последний прием значительного объема жидкости рекомендуется за один-два часа до сна, однако небольшое количество воды перед сном (около 100−200 миллилитров) допустимо, особенно если человек испытывает жажду или проводит ночь в сухом помещении», — сказала Тен.