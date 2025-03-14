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В Маркова под Иркутском жители пожаловались на запах канализации

Сибиряки уже обратились на прямую линию к президенту России.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители поселка Маркова под Иркутском бьют тревогу. Как сообщает тг-канал «Народного фронта» в Иркутской области, они страдают от сильного запаха канализации. Система перестала работать на улице Центральной, и теперь все отходы вытекают на дорогу и попадают в ручей. А он ведет к реке Кая.

— Здесь проживает много переселенцев из аварийного жилья. Люди переезжали около 9 лет назад, и с самого начала была проблема с канализацией. С их слов, станция построена в 2015 году с нарушениями. Последние полгода ситуация усугубилась — не работают насосы, — пишут в «Народном фронте».

Кстати, в администрации поселения обещали обновить насосы к январю текущего года, но работы не были проведены. Сейчас написано обращение в природоохранную прокуратуру и мэрию Маркова.