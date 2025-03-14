В Маркова под Иркутском жители пожаловались на запах канализации

— Здесь проживает много переселенцев из аварийного жилья. Люди переезжали около 9 лет назад, и с самого начала была проблема с канализацией. С их слов, станция построена в 2015 году с нарушениями. Последние полгода ситуация усугубилась — не работают насосы, — пишут в «Народном фронте».