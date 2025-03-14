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Депутаты массово взбунтовались против повышения штрафов ПДД

Группа из 97 депутатов Государственной думы подготовила обращение в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие Конституции норм закона, принятого в декабре 2024 года, который увеличил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Депутаты считают, что принятые поправки не соответствуют Конституции РФ.

Группа из 97 депутатов Государственной думы подготовила обращение в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие Конституции норм закона, принятого в декабре 2024 года, который увеличил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание «Ведомости».

«Группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд (КС) о конституционности норм принятого в декабре 2024 г. закона, который увеличил штрафы за нарушение ПДД», — говорится на сайте «Ведомостей». Издание отмечает, что с 1 января 2025 года вступили в силу новые правила, увеличивающие штрафы за нарушения ПДД, такие как проезд на красный свет, превышение скорости и непристегнутые ремни безопасности. Например, штрафы за превышение скорости увеличились с 500−5000 рублей до 750−7500 рублей. Также изменилась система льготной оплаты штрафов: срок увеличен до 30 дней, но скидка снижена до 25%.

Депутаты, обратившиеся в Конституционный суд, считают, что принятые поправки о повышении штрафов за нарушения ПДД не соответствуют Конституции. По их мнению, меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно и должны основываться на объективных данных о правонарушениях. Они также ссылаются на позицию Минюста, согласно которой механическое увеличение штрафов не является эффективной мерой сдерживания правонарушений и может привести к невозможности их исполнения, сообщает издание.

Ранее RT сообщал, что президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. Штрафы за превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности и другие нарушения увеличатся на 50%. Скидка на оплату штрафов сократится с 50% до 25%, но срок для льготной оплаты увеличится с 20 до 30 дней.