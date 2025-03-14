Депутаты массово взбунтовались против повышения штрафов ПДД

«Группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд (КС) о конституционности норм принятого в декабре 2024 г. закона, который увеличил штрафы за нарушение ПДД», — говорится на сайте «Ведомостей». Издание отмечает, что с 1 января 2025 года вступили в силу новые правила, увеличивающие штрафы за нарушения ПДД, такие как проезд на красный свет, превышение скорости и непристегнутые ремни безопасности. Например, штрафы за превышение скорости увеличились с 500−5000 рублей до 750−7500 рублей. Также изменилась система льготной оплаты штрафов: срок увеличен до 30 дней, но скидка снижена до 25%.