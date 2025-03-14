Депутаты массово взбунтовались против повышения штрафов ПДД

Депутаты считают, что принятые поправки не соответствуют Конституции РФ.
Группа из 97 депутатов Государственной думы подготовила обращение в Конституционный суд с просьбой проверить соответствие Конституции норм закона, принятого в декабре 2024 года, который увеличил штрафы за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает издание «Ведомости».
«Группа из 97 депутатов Госдумы подготовила запрос в Конституционный суд (КС) о конституционности норм принятого в декабре 2024 г. закона, который увеличил штрафы за нарушение ПДД», — говорится на сайте «Ведомостей». Издание отмечает, что с 1 января 2025 года вступили в силу новые правила, увеличивающие штрафы за нарушения ПДД, такие как проезд на красный свет, превышение скорости и непристегнутые ремни безопасности. Например, штрафы за превышение скорости увеличились с 500−5000 рублей до 750−7500 рублей. Также изменилась система льготной оплаты штрафов: срок увеличен до 30 дней, но скидка снижена до 25%.
Депутаты, обратившиеся в Конституционный суд, считают, что принятые поправки о повышении штрафов за нарушения ПДД не соответствуют Конституции. По их мнению, меры административной ответственности не могут быть установлены произвольно и должны основываться на объективных данных о правонарушениях. Они также ссылаются на позицию Минюста, согласно которой механическое увеличение штрафов не является эффективной мерой сдерживания правонарушений и может привести к невозможности их исполнения, сообщает издание.
Ранее RT сообщал, что президент Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за нарушения ПДД с 1 января 2025 года. Штрафы за превышение скорости, проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, непристегнутый ремень безопасности и другие нарушения увеличатся на 50%. Скидка на оплату штрафов сократится с 50% до 25%, но срок для льготной оплаты увеличится с 20 до 30 дней.