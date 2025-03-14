Юрист назвал основания для списания пенсии с карты

Прежде всего, речь идет о долгах — по кредитам, коммунальным платежам, налогам. Это может быть взыскание ущерба по решению суда, которое направляют приставам или напрямую в банк. Сумма удержания не может превышать половины пенсионной выплаты, но есть исключение: если речь идет об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда здоровью и в ряде других случаев списать могут до 70%.