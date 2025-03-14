Росавиация: В Сочи введены временные ограничения на работу аэропорта

На территории Краснодарского края объявили ракетную опасность. В связи с этим аэропорт Сочи временно не принимает и не выпускает самолеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения полетов введены с 02:53 по Москве. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы для обеспечения безопасности пассажиров.
В Краснодаре сигналы воздушной тревоги звучат с 03:00 по Москве. Сообщения об опасности налетов беспилотных летательных аппаратов поступили через приложение МЧС России.
Последняя массированная атака на Краснодарский край произошла в ночь на 26 февраля. Тогда силами ПВО уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата. Ночь была неспокойной и в остальных регионах. Боевики ВСУ выпустили 128 дронов по территории РФ. Все БПЛА успешно ликвидированы.