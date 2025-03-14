Росавиация: В Сочи введены временные ограничения на работу аэропорта

Последняя массированная атака на Краснодарский край произошла в ночь на 26 февраля. Тогда силами ПВО уничтожили 83 беспилотных летательных аппарата. Ночь была неспокойной и в остальных регионах. Боевики ВСУ выпустили 128 дронов по территории РФ. Все БПЛА успешно ликвидированы.