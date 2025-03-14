Штормовой ветер и мороз до 27 градусов: погода в Казахстане на 14 марта

Без осадков. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6−11 мороза, днем 10−15 тепла, на севере, в горных районах области 0−5 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 11−13 тепла.