Штормовой ветер и мороз до 27 градусов: погода в Казахстане на 14 марта

Погода в Астане
В столице будет переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер южный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 8−10 мороза, днем около 0 градусов.
Погода в Алматы
В мегаполисе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 11−13 тепла.
Погода в Шымкенте
В городе будет переменная облачность, без осадков. ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 17−19 тепла.
Погода в Акмолинской области
Ночью на западе, севере области осадки (дождь, снег), низовая метель, днем на западе, севере, юге области осадки (дождь, снег). На западе, севере, юге области туман, гололед. Ветер юго-западный, южный 9−14, на севере, западе, востоке области порывы 15−20 метров в секунду, ночью временами 25 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 10 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла. В Кокшетау переменная облачность, осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9−14, ночью и утром порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 1−3 тепла.
Погода в Алматинской области
Без осадков. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на севере, в горных районах области 6−11 мороза, днем 10−15 тепла, на севере, в горных районах области 0−5 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 11−13 тепла.
Погода в области Жетысу
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду, в районе Алакольских озер 15−20, порывы 23−28, временами 30 метров в секунду и более. Температура воздуха ночью 3−8, в горных районах области 11−16 мороза, на юге области 0 градусов, днем 10−15, на востоке области 6, в горных районах области 2 тепла. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−7 мороза, днем 12−14 тепла.
Погода в Туркестанской области
Без осадков. Ветер юго-восточный 8−13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза, днем 14−19, на севере, в горных районах области 11 тепла. В Туркестане переменная облачность, без осадков. ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 17−19 тепла.
Погода в Западно-Казахстанской области
Ночью на севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед, туман, днем на западе, севере области небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14, днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, на западе области 5 тепла, днем 13−18, на востоке, юго-востоке области 10 тепла. В Уральске переменная облачность, днем небольшой дождь. Ночью туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2 мороза, днем 14−16 тепла.
Погода в Атырауской области
Ночью на севере области небольшой дождь. Ночью и утром на западе области туман. Ветер южный, юго-западный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, днем 16−21, на северо-востоке области 13 тепла. В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-западный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3−5, днем 17−19 тепла.
Погода в Мангистауской области
Без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5−10 тепла, днем 15−20, на юге области 25, на севере-западе области 10 тепла. В Актау ясно, без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7−9, днем 18−20 тепла.
Погода в Актюбинской области
Ночью на севере, востоке области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7−12, ночью на северо-востоке области порывы 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза — 3 тепла, днем 2−7, на юге области 13 тепла. В Актобе облачно, ночью дождь. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3, днем 3−5 тепла.
Погода в Костанайской области
Ночью осадки (дождь, снег), днем на севере, востоке области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный 9−14, ночью в северной половине области порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 1 мороза — 4 тепла, ночью на востоке, юге области 4 мороза. В Костанае облачно с прояснением, ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 9−14, ночью порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0−2 тепла.
Погода в Северо-Казахстанской области
Осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер южный, юго-западный 15−20, на западе, юге области порывы 23−28 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла. В Петропавловске облачно, осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 0−2 тепла.
Погода в Павлодарской области
Без осадков. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Днем на дорогах гололедица. Ветер южный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13−18, на севере, западе области 8, днем 1−6 мороза, на юге области 2 тепла. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер южный 5−10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14−16, днем 1−3 мороза.
Погода в Карагандинской области
Днем на западе области небольшие осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на востоке области 19−24 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на востоке области 6 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10−12 мороза, днем около 0 градусов.
Погода в области Улытау
Днем на западе, севере области небольшие осадки (дождь, снег). На западе, севере области туман, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−14, на западе, юге области 5 мороза, днем 2 мороза — 3 тепла, на западе, юге области 7 тепла. В Жезказгане переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9−11 мороза, днем около 0 градусов.
Погода в Восточно-Казахстанской области
Без осадков. Ночью и утром на севере, юге области туман. Днем на севере, юге области на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на юго-востоке области 15−20, порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 18−23, на юге области 13, на востоке области 27 мороза, днем 0−5 мороза, на северо-западе, юге области 4 тепла.. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 1−6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 21−23, днем 0−2 мороза.
Погода в области Абай
Без осадков. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Днем на дорогах гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, на севере, юге, в центре области 15−20, днем порывы 23 метра в секунду. Температура воздуха ночью 15−20, на юге области 10, на востоке области 24 мороза, днем 3 мороза — 2 тепла, на юге области 5 тепла, на востоке области 6 мороза. В Семее переменная облачность, без осадков. Днем на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16−18 мороза, днем 1 мороза — 1 тепла.
Погода в Кызылординской области
Без осадков. На севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2 мороза-3 тепла, днем 13−18, на западе области 10 тепла. В Кызылорде небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 7−12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0−2, днем 14−16 тепла.
Погода в Жамбылской области
Без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3 мороза — 2 тепла, на севере, в горных районах области 6 мороза, днем 13−18, на севере, в горных районах области 10 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный 9−14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 1 мороза — 1 тепла, днем 16−18 тепла.