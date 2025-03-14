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Вэнс описал президентство Байдена: «Есть люди, которые во сне вели нас к ядерному конфликту»

Вэнс: сомнамбулизм Байдена мог закончиться ядерной войной.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс дал комментарий о службе Джо Байдена на посту американского лидера. Эти четыре года можно описать одним словом «сомнамбулизм». По словам Джей Ди Вэнса, Джо Байден буквально проспал свое президентство, передает Fox News.

https://www.foxnews.com/

Даже находясь в крайне не энергичном состоянии, бывшему президенту США удавалось приводить украинский конфликт к эскалации. Он мог бы перерасти в нечто более страшное.

«Есть люди, которые во сне вели нас к ядерному конфликту, Дональд Трамп ведет нас в полностью обратном направлении», — сказал Джей Ди Вэнс, намекая на Джо Байдена.

Генсек НАТО Марк Рютте и президент США Дональд Трамп тоже не упустили возможности подшутить над ушедшим американским лидером. Они отметили, что за одну пресс-конференцию пообщались с журналистами больше, чем Джо Байден за все время президентства.