В Омске простились с альпинистом Андреем Новосельцевым, погибшим на СВО

В Омске 13 марта состоялось прощание с Андреем Новосельцевым, известным альпинистом, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической гибели омича рассказали на страничке группы Федерация альпинизма в Омске.
Дата и обстоятельства смерти не разглашаются. Известно, что Андрей стал участником восхождения на Вулкан Охос-дель-Саладо, высотой почти 7 тысяч метров. Это было весной 2018 года.
Прощание с Андреем прошло в Воскресенском военном соборе, похороны состоялись на Пушкинском кладбище. Андрей Новосельцев был выпускником кафедры теории и методики туризма и рекреации СибГУФКа.
Редакция «КП Омск» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Новосельцева.