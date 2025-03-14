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В Омске простились с альпинистом Андреем Новосельцевым, погибшим на СВО

О трагической гибели омича рассказали коллеги-альпинисты.
Источник: Комсомольская правда

В Омске 13 марта состоялось прощание с Андреем Новосельцевым, известным альпинистом, погибшим в ходе специальной военной операции. О трагической гибели омича рассказали на страничке группы Федерация альпинизма в Омске.

Дата и обстоятельства смерти не разглашаются. Известно, что Андрей стал участником восхождения на Вулкан Охос-дель-Саладо, высотой почти 7 тысяч метров. Это было весной 2018 года.

Прощание с Андреем прошло в Воскресенском военном соборе, похороны состоялись на Пушкинском кладбище. Андрей Новосельцев был выпускником кафедры теории и методики туризма и рекреации СибГУФКа.

Редакция «КП Омск» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Новосельцева.