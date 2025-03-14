Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полёты

В воздушной гавани Сочи устанавливали временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.
Официальный представитель федерального агентства Артём Кореняко подчеркнул, что речь идёт об обеспечении безопасности полётов.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS)», — написал он в Telegram.
Кореняко уточнил, что ограничения в аэропорту Сочи сняты в 03:25 мск.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе сбиты беспилотники Вооружённых сил Украины. В настояще время в воздушной гавани Саратова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.