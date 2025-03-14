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Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полёты

Речь идёт об обеспечении безопасности полётов.

В воздушной гавани Сочи устанавливали временные ограничения на приём и выпуск самолётов, информирует Росавиация.

Официальный представитель федерального агентства Артём Кореняко подчеркнул, что речь идёт об обеспечении безопасности полётов.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов в 02:53 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS)», — написал он в Telegram.

Кореняко уточнил, что ограничения в аэропорту Сочи сняты в 03:25 мск.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Саратова задержали рейсы из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что в регионе сбиты беспилотники Вооружённых сил Украины. В настояще время в воздушной гавани Саратова сняты ограничения на приём и выпуск самолётов.