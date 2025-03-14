Жителям Хабаровского края вернут часть налога на «гибридные» машины

Жители Хабаровского края, которые владеют гибридными автомобилями, могут вернуть значительную часть уплаченного за период с 2023 по 2025 год транспортного налога. В силу вступил принятый по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в конце прошлого года закон. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию Законодательной думы региона.
— Налоговая льгота предоставляется, если суммарная мощность двигателей превышает 250 лошадиных сил, но при этом мощность одного из двигателей не должна быть больше 250 лошадиных сил, — говорится в сообщении. — Параллельные «гибриды» — это автомобили, в которых двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель могут работать независимо или совместно, приводя транспортное средство в движение.
Для владельцев гибридных автомобилей предусматривается снижение налоговых ставок за 2023 год — на 50%, за 2024 год — на 35% и за 2025 год — на 10%.
Налоговые льготы не распространяются на такси и машины, входящие в перечень дорогостоящих. Также автомобиль должен быть поставлен на учёт после 1 февраля 2023 года и на него должен быть оформлен электронный паспорт транспортного средства.
Добавим, что извещения об оплате транспортного налога за 2023 год владельцы гибридных автомобилей уже получили. Жители Хабаровского края, которые его погасили, могут обратиться в налоговые органы по месту жительства и написать заявление о возврате 50% от уплаченной суммы. Если этого не сделать, то переплата зачтётся в счёт будущих платежей.