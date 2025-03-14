«В труднодоступном месте — без тротуаров»: многодетная мать о временном жилье в Приморье

Депутат Законодательного Собрания Приморья Оксана Рыбалко поделилась подробностями о предоставленном под социальный найм жилье для многодетной Людмилы. Накануне квартиру осматривала не только будущая хозяйка, но и большая делегация, в которую вошли чиновники и общественники. По данным ИА PrimaMedia, это был единственный доступный вариант с «удобствами», который удалось найти.
«Во Владивостоке практически нет “нормальных” свободных квартир по соц.найму. Под “нормальными” я имею в виду просто квартиры “с удобствами”, в основном — это бараки без коммуникаций», — рассказала депутат в Сети.
Единственный доступный вариант с коммуникациями нашёлся на улице Дальняя. Найти жильё помог начальник Управления по учету и распределению жилой площади Андрей Цуренко.
В разговоре с корреспондентом PrimaMedia многодетная мать Людмила призналась, что новая квартира находится в труднодоступном месте — без тротуаров и далеко от инфраструктуры. Однако, по её словам, «это всяко лучше, чем ничего».
Тем временем Оксана Рыбалко раскрыла подробности: жильё расположено в одном из бывших военных бараков в конце грунтовой дороги, среди густого леса. В округе нет магазинов, а ближайшие школы и детские сады находятся на значительном расстоянии. Тем не менее, по мнению депутата, у дома есть и плюсы, территория охраняется военными, а доброжелательные соседи помогают друг другу — они по очереди возят детей в школу на «Снеговой Пади». Как оказалось, у самой Людмилы тоже есть микроавтобус, что упростит поездки.
Временное жильё, предоставленное по социальному найму, требует косметического ремонта: необходимо заменить линолеум, установить электроплиту, мебель и водонагреватель. Однако, как Людмила подтвердила редакции, ждать окончания работ она не собирается — для неё важнее как можно скорее забрать детей. Оксана Рыбалко выразила надежду на то, что до зимы квартирный вопрос семьи будет решён окончательно.
Напомним, история о том, как у жительницы Приморья изъяли пятерых детей из-за недостаточной жилплощади, получила широкий общественный резонанс. Ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который поручил проверить законность действий органов опеки. Формально повод для изъятия был — большая семья ютилась в 15 квадратных метрах, а вскоре там могло оказаться уже семеро человек, поскольку женщина снова беременна. В результате старших детей отправили в социально-реабилитационный центр «Парус Надежды», а младших — в «Дом малютки». «Жилищным вопросом» гражданки занялись прокуратура, центральный следком, благотворительный фонд и другие ведомства.