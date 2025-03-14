«В труднодоступном месте — без тротуаров»: многодетная мать о временном жилье в Приморье

Тем временем Оксана Рыбалко раскрыла подробности: жильё расположено в одном из бывших военных бараков в конце грунтовой дороги, среди густого леса. В округе нет магазинов, а ближайшие школы и детские сады находятся на значительном расстоянии. Тем не менее, по мнению депутата, у дома есть и плюсы, территория охраняется военными, а доброжелательные соседи помогают друг другу — они по очереди возят детей в школу на «Снеговой Пади». Как оказалось, у самой Людмилы тоже есть микроавтобус, что упростит поездки.