Хабаровчанин получил 4 месяца колонии за передачу банковской карты

В Хабаровске Индустриальный районный суд приговорил 34-летнего местного жителя к четырем месяцам колонии строгого режима за незаконный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
Как установил суд, с 2018 по 2019 год мужчина по договоренности с неизвестным согласился фиктивно стать директором коммерческой фирмы. Он подал документы на регистрацию компании, открыл расчетный счет в банке и подключил систему дистанционного банковского обслуживания. Полученную карту он за вознаграждение передал другому лицу, прекрасно осознавая, что номинально числится руководителем.
Суд признал его виновным и назначил наказание с учетом позиции прокуратуры.