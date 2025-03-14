Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин получил 4 месяца колонии за передачу банковской карты

Оформил фирму, открыл счет и отдал карту неизвестному.

Источник: Соцсети

В Хабаровске Индустриальный районный суд приговорил 34-летнего местного жителя к четырем месяцам колонии строгого режима за незаконный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ), сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».

Как установил суд, с 2018 по 2019 год мужчина по договоренности с неизвестным согласился фиктивно стать директором коммерческой фирмы. Он подал документы на регистрацию компании, открыл расчетный счет в банке и подключил систему дистанционного банковского обслуживания. Полученную карту он за вознаграждение передал другому лицу, прекрасно осознавая, что номинально числится руководителем.

Суд признал его виновным и назначил наказание с учетом позиции прокуратуры.