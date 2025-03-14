Хабаровчанин получил 4 месяца колонии за передачу банковской карты

Как установил суд, с 2018 по 2019 год мужчина по договоренности с неизвестным согласился фиктивно стать директором коммерческой фирмы. Он подал документы на регистрацию компании, открыл расчетный счет в банке и подключил систему дистанционного банковского обслуживания. Полученную карту он за вознаграждение передал другому лицу, прекрасно осознавая, что номинально числится руководителем.