Депутаты Госдумы выступили против повышения штрафов ПДД

Группа депутатов Госдумы РФ направила запрос в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить соответствие положениям Конституции закона о повышении штрафов за нарушение отдельных правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС. Отправку запроса в КС подтвердили депутат от КПРФ Юрий Синельщиков и член партии «Новые люди» Владимир Плякин.