Депутаты Госдумы выступили против повышения штрафов ПДД

Группа депутатов Госдумы РФ направила запрос в Конституционный суд (КС) с просьбой проверить соответствие положениям Конституции закона о повышении штрафов за нарушение отдельных правил дорожного движения (ПДД). Соответствующий документ оказался в распоряжении ТАСС. Отправку запроса в КС подтвердили депутат от КПРФ Юрий Синельщиков и член партии «Новые люди» Владимир Плякин.
«Признать федеральный закон не соответствующим Конституции РФ», — следует из текста запроса депутатов.
В документе поясняется, что в первоначальной версии законопроекта предлагалось дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях нормой, вводящей штраф за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
По словам Плякина, при принятии закона был нарушен регламент. Он также привел статистику, согласно которой водители стали реже нарушать ПДД.
Ранее правительство России поддержало проект закона об увеличении штрафов за перевозку детей без бустеров или специальных кресел в салоне автомобиля.