Correctiv: США ведут переговоры с Россией и ФРГ о покупке «Северных потоков»

Соединенные Штаты уже несколько месяцев беседуют с представителями от России и Германии о покупке Северных потоков. Кроме того, Вашингтон хочет приобрести дочернюю компанию «Роснефти» в ФРГ. Она владеет 54 процентами акций завода в Шведте, пишет немецкое издание Correctiv.
Если Вашингтон купит газопроводы, Россия сможет поставлять газ в Европу. Кроме того, Евросоюз будет получать нефть из РФ. Однако все это может произойти только после окончания украинского конфликта.
«Речь идет о влиянии российских сырьевых компаний и Кремля на поставки энергоносителей в Германию и Европу, о возможном восстановлении энергетической зависимости», — объясняется в статье.
Немцы не слишком обрадовались новости о возможном вводе в эксплуатацию Северного потока. Власти ФРГ боятся такого сценария.