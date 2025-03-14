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Correctiv: США ведут переговоры с Россией и ФРГ о покупке «Северных потоков»

Вашингтон собирается приобрести газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты уже несколько месяцев беседуют с представителями от России и Германии о покупке Северных потоков. Кроме того, Вашингтон хочет приобрести дочернюю компанию «Роснефти» в ФРГ. Она владеет 54 процентами акций завода в Шведте, пишет немецкое издание Correctiv.

Если Вашингтон купит газопроводы, Россия сможет поставлять газ в Европу. Кроме того, Евросоюз будет получать нефть из РФ. Однако все это может произойти только после окончания украинского конфликта.

«Речь идет о влиянии российских сырьевых компаний и Кремля на поставки энергоносителей в Германию и Европу, о возможном восстановлении энергетической зависимости», — объясняется в статье.

Немцы не слишком обрадовались новости о возможном вводе в эксплуатацию Северного потока. Власти ФРГ боятся такого сценария.