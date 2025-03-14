Бюджетникам объяснили, когда ждать прибавку к зарплате

Эксперт рассказала, чьи зарплаты вырастут до 1 октября 2025 года.
«Повышение зарплат бюджетников начнется с 1 января 2025 года и составит 13,2%, что соответствует параметрам бюджета РФ на 2025 год. Индексация будет проводиться в два этапа. На первом этапе повышение коснется доходов сотрудников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных организаций», — рассказала РИА Новости Голубева.
Она подчеркнула, что второй этап начнется с 1 октября этого года. Повышение затронет постоянные выплаты сотрудников, такие как оклад и ежемесячные премии.
Ранее стало известно, кому работодатели чаще выплачивают премии. Согласно данным консалтинговой компании «Б1», в 2024 году усилилась практика начисления квартальных премий, что особенно ощутили менеджеры среднего звена. Помимо этого, широкое распространение получило ежемесячное премирование рабочих и вспомогательного персонала из-за дефицита кадров.