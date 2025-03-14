Бюджетникам объяснили, когда ждать прибавку к зарплате

«Повышение зарплат бюджетников начнется с 1 января 2025 года и составит 13,2%, что соответствует параметрам бюджета РФ на 2025 год. Индексация будет проводиться в два этапа. На первом этапе повышение коснется доходов сотрудников образовательных и медицинских учреждений, социальных служб, МЧС и других социальных организаций», — рассказала РИА Новости Голубева.