Рубль ждёт обвал до 110 за доллар: срок девальвации назвал эксперт

Однако, по словам старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, ослабление национальной валюты, вероятно, неизбежно в течение года, сообщает ИА DEITA.RU.
Она призвала россиян вложить средства в защитные инструменты уже сейчас, пишет «Газета.Ru». Обнадеживающие геополитические ожидания, связанные с возможным разрешением конфликта в Украине и возможным снятием санкций против России в результате мирных переговоров с США, способствовали укреплению рубля в феврале, отметила эксперт.
В марте отечественная валюта по-прежнему демонстрирует рост. В ближайшее время курс рубля, вероятно, останется ниже 100 рублей за доллар, поделилась своими прогнозами Ващелюк. Однако она указывает на несколько факторов, которые могут привести к ослаблению национальной валюты.
Это увеличение спроса на валюту со стороны импортеров и населения для поездок за границу в преддверии сезона отпусков, снижение цен на нефть и сокращение объемов валютной выручки от экспортеров, а также влияние антироссийских санкций на нефтяной сектор.
Если не произойдут значительные изменения в экономике и политике, которые могли бы повлиять на валютный рынок, доллар может постепенно вернуться к уровням 108−110 рублей к концу текущего года, предостерегла эксперт.
Центральный банк России установил официальные курсы валют на 13 марта. Рубль демонстрирует снижение по отношению к доллару США и евро. Курс доллара увеличился на 0,0535 рубля, составив 86,6204 рубля, в то время как 12 марта он составлял 86,5669 рубля. Евро также подорожал на 0,3071 рубля, достигнув отметки 93,9710 рубля, что выше предыдущего курса, составлявшего 93,6639 рубля.