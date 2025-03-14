Юрист Черкасов: пенсию могут списать из-за долгов по кредитам

Основные причины для удержания средств связаны с долгами по кредитам, коммунальным платежам и налогам. Также это может касаться взыскания ущерба, установленного судом, которое передают в управление судебных приставов или в банк. При этом удерживаемая сумма не должна превышать половины пенсионного платежа.