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Юрист Черкасов: пенсию могут списать из-за долгов по кредитам

Основные причины для удержания средств связаны с долгами по кредитам, коммунальным платежам и налогам.

Источник: Аргументы и факты

Списывать средства с банковской карты граждан, включая полученные пенсии, возможно на законных основаниях в определенных ситуациях, сообщил ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов в разговоре с агентством «Прайм».

Основные причины для удержания средств связаны с долгами по кредитам, коммунальным платежам и налогам. Также это может касаться взыскания ущерба, установленного судом, которое передают в управление судебных приставов или в банк. При этом удерживаемая сумма не должна превышать половины пенсионного платежа.

Юрист добавил, что есть и исключения: в случаях алиментов на несовершеннолетних детей или возмещения ущерба здоровью можно удерживать до 70%.

По словам Черкасова, указанные ограничения касаются именно доходов должника, таких как зарплата и пенсия. Если на пенсионную карту поступят средства от третьих лиц, например, в качестве возврата по займу, то банк может удержать всю сумму без ограничений.

Должники имеют право обратиться с просьбой оставить на карте средства, эквивалентные прожиточному минимуму — как федеральному, так и пенсионному. Для этого необходимо подать соответствующее заявление либо в суд, либо непосредственно в банк, в зависимости от источника решения о взыскании, добавил юрист.

Ранее правительство РФ приняло решение об индексации социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля, их средний размер составит 15 250 рублей.