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Вэнс: Байден проспал своё президентство, а США руководила его жена

Последствием президентства Байдена стала «катастрофическая ситуация» в экономике США.

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский лидер Джо Байден «проспал» своё президентство, заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.

Он также отметил, что в это время администрацией США якобы руководила супруга Байдена.

«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — сказал Вэнс.

Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.

По словам Вэнса, последствием президентства Байдена стала «катастрофическая ситуация» в экономике Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что 82-летний Байден назвал себя своим мужем.

Также стало известно, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и генсек Североатлантического альянса Марк Рютте пошутили поводу общения Байдена с журналистами.