Вэнс: Байден проспал своё президентство, а США руководила его жена

Бывший американский лидер Джо Байден «проспал» своё президентство, заявил вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс.
Он также отметил, что в это время администрацией США якобы руководила супруга Байдена.
«У нас не будет администрации, в которой президент сидит на встречах с правительством и спит, пока его жена проводит их, и никто ничего не делает», — сказал Вэнс.
Заявление прозвучало в интервью телеканалу Fox News.
По словам Вэнса, последствием президентства Байдена стала «катастрофическая ситуация» в экономике Соединённых Штатов.
Ранее сообщалось, что 82-летний Байден назвал себя своим мужем.
Также стало известно, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и генсек Североатлантического альянса Марк Рютте пошутили поводу общения Байдена с журналистами.