14 марта омичей оставили без «кровавой Луны»

Сегодня наступит первое в этом году полное лунное затмение, но омичи его не увидят. Спутник в период затмения будет находиться за горизонтом. Природное явление будет хорошо видно жителям Северной и Южной Америки, Западной Европы, Западной Африки, а также на Дальнем Востоке.