14 марта омичей оставили без «кровавой Луны»

Сегодня наступит первое в этом году полное лунное затмение, но омичи его не увидят. Спутник в период затмения будет находиться за горизонтом. Природное явление будет хорошо видно жителям Северной и Южной Америки, Западной Европы, Западной Африки, а также на Дальнем Востоке.
Полное лунное затмение начнется 14 марта с 06:57 до 13:00 по московскому времени. Эффект багрового оттенка Луны наступает из-за специфического преломления света в атмосфере Земли. Это оптическая иллюзия, связанная с близким расположением Луны к Земле.
С точки зрения астрологии лунное затмение — лучшее время для энергетических практик. Учные же отрицает особенное влияние затмения на поведение человека, исключая эмоциональную сторону.
Первое суперлуние в 2025 году состоится 20 мая, второе — 19 июня, третье — 18 июля. В эти дни Луна будет максимально приближена к Земле и размер спутника будет казаться на 14% больше привычного.
Ранее мы рассказывали, что в Омской области мужчины совершают в пять раз больше преступлений, чем женщины.