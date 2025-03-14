На Южном Урале в пятницу будет до +9 градусов

Между прочим, 14 марта 2025 года отмечают день Евдокии Свистуньи. Согласно народным приметам, сегодня замужняя женщина не должна давать одинокой подруге свою одежду или обувь. Дело в том, что это может поставить под угрозу ее семейное счастье.