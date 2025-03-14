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На Южном Урале в пятницу будет до +9 градусов

В пятницу, 14 марта, в Челябинской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +4 до +9 градусов. Ветер юго-западный 4−9 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +7° 2 м/с 93% 759 мм рт. ст. +8°

В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +5 до +7 градусов. Ветер юго-западный, западный 4−9 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 14 марта, у Александра, Александры, Анны, Антона, Антонины, Василия, Вениамина, Дарьи, Евдокии, Ивана, Матроны, Михаила, Надежды, Нестора, Никифора, Ольги, Петра, Сильвестра.

Между прочим, 14 марта 2025 года отмечают день Евдокии Свистуньи. Согласно народным приметам, сегодня замужняя женщина не должна давать одинокой подруге свою одежду или обувь. Дело в том, что это может поставить под угрозу ее семейное счастье.