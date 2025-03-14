На дорогах края начали устанавливать 40 камер фотовидеофиксации

Специалисты начали монтаж оборудования для фотовидеофиксации нарушений ПДД в Красноярском крае. После завершения установки пройдут пусконаладочные работы и тестирование. В Красноярске установят десять камер, на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» — 24 камеры, а на автодороге Красноярск — Березовка — Ермолаево — одну. В Минусинске разместят две камеры, а в Ачинске, Сосновоборске и Зеленогорске — по одной.
Заместитель руководителя Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю Михаил Буйлов сообщил, что комплексы будут фиксировать различные нарушения ПДД, включая превышение скорости, движение по выделенной полосе, отсутствие включенных фар, выезд на встречную полосу и другие. Камеры также будут отслеживать случаи, когда водитель не уступает дорогу пешеходу на переходе, использует мобильный телефон за рулем или не пристегнут ремнем безопасности.
Всего в Красноярском крае будет установлено 71 передвижной и 205 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, а также мобильный комплекс «Паркон». Ознакомиться с картой расположения этих комплексов можно на сайте КрУДора.