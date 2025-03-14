На дорогах края начали устанавливать 40 камер фотовидеофиксации

Специалисты начали монтаж оборудования для фотовидеофиксации нарушений ПДД в Красноярском крае. После завершения установки пройдут пусконаладочные работы и тестирование. В Красноярске установят десять камер, на федеральных трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей» — 24 камеры, а на автодороге Красноярск — Березовка — Ермолаево — одну. В Минусинске разместят две камеры, а в Ачинске, Сосновоборске и Зеленогорске — по одной.