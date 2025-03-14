«Адмирал» упустил победу над «Барысом» в заключительном домашнем матче, но сохранил шансы на плей-офф

В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата «Адмирал» не смог удержать преимущество над «Барысом», уступив в серии буллитов. Однако заработанное очко позволило приморцам увеличить отрыв от «Нефтехимика» в борьбе за место в плей-офф, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Матч с «Барысом», с которым в этом сезоне «Адмирал» играл успешно, начался для хозяев многообещающе. Уже в первом периоде «моряки» дважды поразили ворота соперника. Сначала Ян Шулак мощным броском реализовал большинство, а затем Даниил Родуолд добил шайбу после броска Ярослава Шестакова, увеличив преимущество «Адмирала».
Во втором периоде приморцы продолжили наращивать преимущество. Рудольф Шэн сделал счет 3:0. Однако «Барыс» сумел отквитать одну шайбу, воспользовавшись потерей клюшки вратарем «Адмирала» Никитой Мишуровым. Тренерский штаб «моряков» попытался оспорить гол, но судьи решили иначе, к тому же, оставили «Адмирал» в меньшинстве. Несмотря на это, приморцы смогли реализовать выход «один в ноль», который обеспечил Даниил Гутик, точно бросив после передачи Антона Завгороднего.
В третьем периоде «Барыс» перехватил инициативу и сумел сравнять счет. Кульминацией стал гол астанинцев на последней минуте, когда они реализовали численное преимущество «4 на 6», переведя игру в овертайм.
Там «Адмирал» владел преимуществом, нанеся 10 бросков в створ ворот, там не менее судьба матча решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне гостей. Победный бросок реализовал Роман Старченко, нападающий команды «Барыс».
Несмотря на поражение, «Адмирал» заработал важное очко, которое позволило увеличить отрыв от хоккейной команды «Нефтехимик» из Нижнекамска в борьбе за попадание в плей-офф до девяти очков. Впереди у команды заключительные выездные матчи регулярного чемпионата, где и решится судьба приморской команды в этом сезоне.