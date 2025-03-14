«Адмирал» упустил победу над «Барысом» в заключительном домашнем матче, но сохранил шансы на плей-офф

Несмотря на поражение, «Адмирал» заработал важное очко, которое позволило увеличить отрыв от хоккейной команды «Нефтехимик» из Нижнекамска в борьбе за попадание в плей-офф до девяти очков. Впереди у команды заключительные выездные матчи регулярного чемпионата, где и решится судьба приморской команды в этом сезоне.