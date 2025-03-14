Миронов: стипендии беременным студенткам должны быть повышены до МРОТ

Стипендии для студенток вузов и колледжей, находящихся в положении, должны соответствовать минимальному размеру оплаты труда или региональному прожиточному минимуму. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью ТАСС.
«Размер их [стипендий] должен быть не менее МРОТ или регионального прожиточного минимума», — пояснил Миронов.
По словам председателя СРЗП, еще в 2024 году депутаты партии направили в российское правительство письмо с подобным предложением. Как сообщил Миронов, Минобрнауки РФ поддержало данную инициативу.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение об учреждении стипендии до 60 тыс. рублей для спортсменов и их тренеров. При этом размер стипендии определяется в зависимости от категории, а выплата будет ежегодно индексироваться.