Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов: стипендии беременным студенткам должны быть повышены до МРОТ

В СРЗП выступили за повышение стипендий беременным студенткам.

Источник: Комсомольская правда

Стипендии для студенток вузов и колледжей, находящихся в положении, должны соответствовать минимальному размеру оплаты труда или региональному прожиточному минимуму. Об этом заявил руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в интервью ТАСС.

«Размер их [стипендий] должен быть не менее МРОТ или регионального прожиточного минимума», — пояснил Миронов.

По словам председателя СРЗП, еще в 2024 году депутаты партии направили в российское правительство письмо с подобным предложением. Как сообщил Миронов, Минобрнауки РФ поддержало данную инициативу.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение об учреждении стипендии до 60 тыс. рублей для спортсменов и их тренеров. При этом размер стипендии определяется в зависимости от категории, а выплата будет ежегодно индексироваться.